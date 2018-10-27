Trabzon'da "Bulgur Festivali" Düzenlendi

Trabzon'da, Karadeniz ile Güneydoğu arasında kardeşlik köprüsü projesi kapsamında "Bulgur Festivali" düzenlendi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen yıl Mardin'de "Hamsi Festivali" düzenlendiği hatırlatılarak, bu yıl ise Trabzon'da "Bulgur Festivali" düzenlendiği belirtildi.

Festivalde konuşan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, düzenlenen etkinliklerin Türkiye'nin birlik ve beraberliği için güzel bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu organizasyonlar daha da yaygınlaşarak devam edecektir inşallah. Ortahisar Belediyesi'nin, Kızıltepe'de başlatmış olduğu 'Hamsi Festivali' burada 'Bulgur Festivali' olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mardin Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer ise, Ortahisar Belediyesinin büyük bir sorumluluk ortaya koyduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da, "Çanakkale ruhu burada, Türkiye burada. Bu akşam Türkiye'nin yaşamış olduğu kardeşlik ruhu Ortahisar'dan tüm Türkiye'ye hızla yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye'deki kardeşliği kimsenin bozamayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Kuzey-Güney ve Doğu-Batı'yı bir araya getirerek bütün dış ve iç düşmanların oyununu bozacağız. Kardeşçe ve beraberce yaşamamızı istemeyenlere karşı her zaman olduğu gibi dimdik ayakta olmaya devam edeceğiz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki kardeş şehrimiz Mardin'imiz de, medeniyet şehri Mardin'de Derik Kaymakamı Muhammet Safitürk kardeşimizi haince şehit etmişlerdi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun kararlı mücadelesi ile birlikte bir tarafta güvenlik güçlerimiz operasyonlara devam ederken diğer taraftan biz Mardin'e gittik. Buradan 8 ton hamsi getirdik. Orada müthiş bir misafirlikle bizleri karşıladılar. Şimdi de onlar şehrimize geldiler. Bu güzellikleri yaşatacağız. Arkasında hangi güç olursa olsun hiçbir güç bizlerin kardeşliğini bozamayacak."