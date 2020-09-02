Trabzon'da Boztepe Tüneli'nin yapımı sürüyor Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı içinde yer alan Boztepe Tüneli'nde kazı işlemleri tamamlanırken, beton kaplama ve asfalt çalışmasına başlanacak.

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı içinde yer alan Boztepe Tüneli'nde kazı işlemleri tamamlanırken, beton kaplama ve asfalt çalışmasına başlanacak.

Trabzon'da şehir içi ulaşımın rahatlaması amacıyla yapılan Kanuni Bulvarı projesi kapsamında doğal sit alanı Boztepe'de ormanlık alanda başlatılan yol ve tünel inşaatı çalışmaları tepkilere neden olurken, yapım çalışmaları da sürüyor.

Trabzon'da 2011 yılında temeli atılan Toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın yüzde 50'si tamamlanırken, diğer yarısını tamamlamak için çalışmalar sürüyor. Kalan yüzde 50'lik bölümün en önemli ayağını ise Boztepe ve Bahçecik Tünelleri ile Çukurçayır-1, Çukurçayır-2 ve Gölçayır Tünelleri oluşturuyor. Yapımı tartışmalara neden olan Boztepe Tüneli'nde kazı işlemleri tamamlanırken, beton kaplama ve asfalt çalışmasının kısa sürede başlanacağı belirtiliyor. Çukurçayır-1, Çukurçayır-2 ve Gölçayır Tünelleri'nin ise kazı çalışmaları sürüyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akyazı kavşağından başlayarak, Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında son bulacak proje toplam 28 km'lik uzunluğu ile Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından biri olarak gösterilen Kanuni Bulvarı'nda bugüne kadar 2.4 km'lik kesimi ile birlikte toplam 14.5 km'si 2x3 şeritli bölünmüş yol trafiğe açıldı. Kanuni Bulvarı Projesi'nde Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli'nin de içinde bulunduğu 5 km'lik kesimin Çukurçayır kavşağına kadar olan kısmı için çalışmalar sürüyor. 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden Kanunu Bulvarı projesinde 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor. - TRABZON

Kaynak: İHA