Trabzon'da bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele çalışmaları sürüyor
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Trabzon'da bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin park ve bahçelerde bulunan bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele çalışmaları sürüyor
11.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:08

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin park ve bahçelerde bulunan bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının kent genelindeki park ve bahçeler ile refüjlerdeki peyzaj alanlarında bitki hastalık ve zararlılarına karşı yoğun ilaçlama çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Ekiplerin çalışmalarını çevreye zararı minimal düzeyde tutan son teknoloji ilaçlama makinesi ile yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanlarımızda bulunan park ve bahçelerdeki bitki hastalık ve zararlılarına karşı yoğun çalışma içindeyiz. Bu kapsamda ekiplerimiz, başta turunçgil uzun antenli teke böceği, çam kabuk böceği türleri, Amerikan beyaz kelebeği gibi zararlıları, külleme hastalığı ve diğer fungal hastalıklar ile sert zeminlerdeki yabancı otlara karşı etkin mücadele yürütmektedir."

Açıklamada, ayrıca bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarına da destek verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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