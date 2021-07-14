Trabzon'da bir ton gelen "Paşa" isimli kurbanlık tosun 22 bin liradan alıcısını bekliyor
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Trabzon'da bir ton gelen "Paşa" isimli kurbanlık tosun 22 bin liradan alıcısını bekliyor

Trabzon'da bir ton gelen 'Paşa' isimli kurbanlık tosun 22 bin liradan alıcısını bekliyor
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon kurban pazarında satışa sunulan "Paşa" adlı 1 tonluk tosun, 22 bin liradan alıcısını bekliyor.

Trabzon kurban pazarında satışa sunulan "Paşa" adlı 1 tonluk tosun, 22 bin liradan alıcısını bekliyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde besicilik yapan 35 yaşındaki Yakup Koman, yetiştirdiği "Paşa" isimli üç yaşındaki hayvanını satmak için Trabzon kurban pazarına getirdi.

Pazarda kurduğu çadırda sergilediği kurbanlık tosunu 22 bin liradan satışa çıkaran Koman, AA muhabirine, Paşa'yı özenle büyüterek kurbanlığa hazırladığını söyledi.

Geçimini Aydıntepe ilçesinde besicilikle sağladığını aktaran Koman, "Küçüklükten beri besleyip yetiştirdim. Kurbana 1 yıl kala besiye çektiğim danam 1 ton geliyor. Fiyatı 22 bin lira, alıcısını bekliyoruz. Hayvanımı besiye çektikten sonra tamamen doğal arpayla besledim. Gayet güzel, kurbanlığa uygun bir hayvan. İnşallah satacağız." diye konuştu.

Trabzon'da bir ton gelen 'Paşa' isimli kurbanlık tosun 22 bin liradan alıcısını bekliyor
Trabzon'da bir ton gelen 'Paşa' isimli kurbanlık tosun 22 bin liradan alıcısını bekliyor
Trabzon'da bir ton gelen 'Paşa' isimli kurbanlık tosun 22 bin liradan alıcısını bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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Trabzon'da bir ton gelen "Paşa" isimli kurbanlık tosun 22 bin liradan alıcısını bekliyor - Haberler
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