Trabzon'da bir otel karantinaya alındı
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Trabzon'da bir otel karantinaya alındı

04.02.2021 22:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:12
Trabzon'da bir otel karantinaya alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir otelde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir otelde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Akçaabat İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karara göre, Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir otel, bugün saat 21.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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