Trabzon'da bir okul çatlaklar nedeniyle boşaltıldı
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Trabzon'da bir okul çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki bir okul binası, çatlaklar nedeniyle boşaltıldı.

30.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:06
Trabzon'da bir okul çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

'un ilçesindeki bir okul binası, çatlaklar nedeniyle boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ ve 'yı etkileyen depremlerin ardından Trabzon genelinde de özellikle okullarda çalışmalar başladı.

Yetkililer, Düzköy ilçesindeki Alazlı İlkokulu ve Ortaokulu binasında çatlaklar olduğunu belirledi.

Boşaltılması kararlaştırılan ve yıkılmasına karar verilen okulun öğrencilerinin eğitimlerine ilçedeki farklı bir okulda devam edecekleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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