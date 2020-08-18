Trabzon'da bir mahalle şarbon şüphesiyle karantinaya alındı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir mahalle, şarbon şüphesiyle karantinaya alındı.
18.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:57
Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir mahalle, şarbon şüphesiyle karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Yemişli Mahallesi'nde kesilen büyükbaş hayvanın etinden yiyen kişilerin rahatsızlanması üzerine, inceleme başlatıldı.
Kesilen hayvanda şarbon olabileceği ihtimali üzerine mahalle karantinaya alındı.
İlgili tüm birimlerin konuyla ilgili incelemeyi sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA