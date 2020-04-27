Trabzon'da bir kişinin doktora oksijen tüpüyle saldırdığı iddiası Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi gören bir yakınını kaybeden bir kişinin, doktor Esra Ersöz Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı ileri sürüldü.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi gören bir yakınını kaybeden bir kişinin, doktor Esra Ersöz Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı ileri sürüldü.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde meslektaşının yaşadığı saldırı sonrasında Beyaz Kod verildiğini belirtti.

Usta, "Savcılık konuya hakim ve takip ediyor. Her ne kadar, 'kişi serbest kalmış' dense bile savcılık konunun üzerinde ciddi bir şekilde duruyor." dedi.

Hukuki zeminde hasta yakınının yaptığı iddia edilen saldırının suç olduğunu söyleyen Usta, şunları kaydetti:

"Bizde o anlamda takibini yapıyoruz. Olay dün sabah fakültede olmuş. Olayda anlatılan şekliyle bir sıkıntı yok. Ama sonuçta tabii kameralar seyredilecek, savcılık boyutunda deliller değerlendirilecek. Bir karar verilecek. Karar merci biz değiliz. Ama olay hekim meslektaşımızın anlattığı şekliyle biz ona inanıyoruz, güveniyoruz."

Usta, sonsuz destek verdikleri Genç'in moral ve motivasyonunun bozulduğunu söyleyerek, "Böyle bir olayda insanların sarsıntı geçirmemesi çok mümkün olmuyor. Ama hekimler güçlüdür. Kolay toparlar ama içinde bir yara olarak da kalır maalesef. Kendisinde biraz sıyrıklar var. Kamera kayıtlarını savcılık aldı. Onlar inceleyecekler. Ona göre net bir şey ortaya koyacak." diye konuştu.

"Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin TBMM'de kabul edildiğine de değinen Usta, "En ağır şekilde cezanın yazılmasının hiçbir kaybı olmaz. Suç işlemediğin takdirde o cezayı da yememiş olursun." ifadesini kullandı.

Usta, 28 Nisan tarihinin "Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü" olduğuna işaret ederek, "28 Nisan'ın öylede bir anlamı var maalesef. Ona denk düştü maalesef." diye konuştu.

Öte yandan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili söz konusu kişi hakkında, "Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

-Olay

Trabzon'da 26 Nisan tarihinde Farabi Hastanesi Servis Polikliniğine getirilen hastanın hayatını kaybetmesi sonucu, hasta yakını İ.A'nın izole alana girmek istemesi üzerine sağlık çalışanları ve özel güvenlik personelleriyle tartışma yaşamıştı.

Tartışma sırasında doktor Esra Ersöz Genç de çeşitli yerlerinden yaralanmış ve söz konusu kişi hakkında şikayetçi olmuştu.

Kaynak: AA