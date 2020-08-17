Trabzon'da bir firma Türkiye'nin İkinci Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine girdi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyesi bir firma, "Türkiye'nin İkinci Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesine girdiği bildirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyesi bir firma, "Türkiye'nin İkinci Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesine girdiği bildirildi. TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Türkiye'nin İkinci Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinin açıklandığı belirtildi. TTSO üyesi Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi'nin listenin 127'nci sırasında yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan listede, üretimin net satışlara göre yapıldığı işaret edilerek, buna göre 2019 yılında Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi'nin 371 milyon 612 bin 829 lira üretimden net satış gerçekleştirdiği belirtildi. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da, Türkiye'nin İkinci Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi'yi kutladı. Kaynak: AA