Trabzon'da bir apartmandaki karantina kaldırıldı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
06.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:58
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Pelitli Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir apartmanda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 22 Haziran tarihinde uygulamaya konulan karantina kararının sonlandırıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA