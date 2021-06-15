Trabzon'da bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı
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Trabzon'da bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı

Trabzon'da bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir otoparkta, R.A. (25) ile Berhan Danışmaz (20) ve Umut Al (20) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda R.A, Danışmaz'ı göğsünden, Umut Al'ı da kalçasından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Danışmaz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Umut Al ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

R.A, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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