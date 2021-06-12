Trabzon'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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Trabzon'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Trabzon'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'un Yomra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Sancak Mahallesi'nde Murat K. ile Adem S. (69) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K, bıçakla Adem S'yi yaraladı.

Ağır yaralanan Adem S, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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