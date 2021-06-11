Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu
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Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadından alınan organlar farklı şehirlerdeki 7 kişiye umut oldu.

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadından alınan organlar farklı şehirlerdeki 7 kişiye umut oldu.

Medical Park Trabzon Yıldızlı Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Serap Zengin Karahan, AA muhabirine, Artvin'in Murgul ilçesinde yaşayan Havva Alın'ın (49) şiddetli baş ağrısı şikayetiyle bir süre önce hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Murgul Devlet Hastanesinde kalbi duran Alın'ın yapılan müdahaleyle kalbinin yeniden çalışmaya başladığını belirten Karahan, "Hasta entübe edilerek Artvin Devlet Hastanesine ileri tetkik için sevk edilmiş. Burada yapılan tetkiklerde yaygın beyin kanaması tespit edilen hasta, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine, oradan da yoğun bakım yeri olmadığı için hastanemizde yoğun bakım ünitesine sevk edildi." diye konuştu.

Yaptıkları ilk muayenede Havva Alın'da beyin ölümü bulgularıyla karşılaştıklarını anlatan Karahan, hasta yakınlarına durumu bildirerek organ bağışı konusunda bilgilendirme yaptıklarını, ailenin de bu durumu olumlu karşılayıp organ bağışını kabul ettiğini söyledi.

Karahan, yapılan operasyonla kalp, akciğer, karaciğer, böbrekler ve korneaların alınarak 7 hastaya nakledilmek üzere İstanbul, İzmir, Sivas ve Samsun'a gönderildiğini kaydetti.

Hastanın ailesine gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eden Karahan, "Özellikle vefat etmiş hastalardan organ nakli oranları ülkemizde son derece düşük. Oysa bu bağışların artması, kaybedilen canların binlerce insana umut olması, hayat olması demek. Bu konudaki hassasiyetin ülkemizde artması en büyük temennimiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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