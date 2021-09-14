Trabzon'da Beşirli alt geçidinde çalışma yapıldı - Haberler
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Trabzon'da Beşirli alt geçidinde çalışma yapıldı

AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel
Trabzon'da Beşirli alt geçidinde çalışma yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Beşirli alt geçidini yeniden düzenleyerek estetik bir görünüm kazandırdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Beşirli alt geçidini yeniden düzenleyerek estetik bir görünüm kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi tenis kortlarının yanında bulunan alt geçidin pis koku ve kirden arındırılarak yepyeni bir hale getirildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun kent estetiğine verdiği önem doğrultusunda, üst geçitlerle birlikte alt geçitlerde de yenileme çalışması yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce yenilenen Beşirli tenis kortlarının yanında bulunan alt geçide, resim öğretmenleri tarafından akvaryum görünümü kazandırıldı. İlerleyen günlerde alt geçitlerin tamamını elden geçirmek suretiyle, şehrimizin görünümüne olumlu katkı yapmayı amaçlıyoruz. Halkımızın daha temiz, daha huzurlu bir Trabzon'da yaşaması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Trabzon'da Beşirli alt geçidinde çalışma yapıldı

Trabzon'da Beşirli alt geçidinde çalışma yapıldı

Trabzon'da Beşirli alt geçidinde çalışma yapıldı

Trabzon'da Beşirli alt geçidinde çalışma yapıldı

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri
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