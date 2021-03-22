Trabzon'da "beşi bir yerde" altyapı çalışmalarıyla 40 yıllık sorunlar çözülecek

Trabzon'da "beşi bir yerde" olarak adlandırılan altyapı çalışmasıyla kentin içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğal gaz ve telekomünikasyon altyapısı baştan aşağı yenileniyor.

Trabzon'da "beşi bir yerde" olarak adlandırılan altyapı çalışmasıyla kentin içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğal gaz ve telekomünikasyon altyapısı baştan aşağı yenileniyor.

Kent nüfusunun büyük kısmının yaşadığı Ortahisar ilçesindeki içme suyu şebekesinin yenilenmesi amacıyla Avrupa Birliği (AB), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesince sağlanan finansmanla hayata geçirilen "Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi" ile Trabzon tarihinin, gerek bütçesi gerekse kapsamı bakımından en büyük altyapı çalışması hayata geçiriliyor.

Yaklaşık 16 milyon avroluk proje ile Ortahisar'ın 565 kilometrelik içme suyu şebekesini yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bunun yanı sıra kentin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını da yeniliyor, telekomünikasyon ve doğalgaz hatlarının da döşenmesine öncülük ediyor.

Kentin en işlek bölgeleri Kahramanmaraş Caddesi ile Uzun Sokak gibi ana arterlerde, yaklaşık 40 yıl önce yapılan altyapı çalışmalarının ardından kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

"Trabzon bir daha uzun yıllar böyle bir altyapı sorunu yaşamayacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, Trabzon tarihinin hiç şüphesiz en kapsamlı, en büyük altyapı çalışmasını başlattıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında merkez ilçe Ortahisar'daki 47 mahallede, 565 kilometre içme suyu hattını yenilediklerini, 170 kilometre civarında kanalizasyon, 70 kilometre civarında da yağmur suyu hattı döşediklerini belirten Zorluoğlu, ayrıca yaklaşık 400 kilometrelik, neredeyse her evin kapısına ulaşacak şekilde bir telekomünikasyon altyapısı oluşturduklarını kaydetti.

Zorluoğlu, şu ana kadar yaklaşık 90 kilometre içme suyu hattını değiştirdiklerini, 4 kilometre kanalizasyon, 8 kilometre yağmur suyu kanalı oluşturduklarını ve 30 kilometrelik telekomünikasyon altyapısının tamamlandığını ifade ederek, "Bu uzun soluklu bir proje. İnşallah 2023 yılının ortalarında tamamlamış olacağız. Tamamladığımızda da Trabzon bir daha uzun yıllar böyle bir altyapı sorunu yaşamayacak." dedi.

Altyapı çalışmasında diğer kurumlarla birlikte hareket ettiklerini dile getiren Zorluoğlu, "Şu anda Kahramanmaraş Caddesi'nde, şehrin kalbinde doğalgaz çalışmasını görüyoruz. Bizim geçtiğimiz yerlerde tekrar oraların kazılmaması adına diğer altyapı kuruluşlarıyla yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Onlar da süratle geliyorlar. İnşallah çok uzun yıllar artık bir daha bu şehrin herhangi bir altyapı ihtiyacı kalmayacak şekilde bu çalışmamız devam ediyor." diye konuştu.

"Akıllı şehir uygulamalarında temel oluşturacak bir altyapı çalışması"

Zorluoğlu, proje kapsamında sağlıklı içme suyu da sağlandığını, ayrıca yaz aylarında Trabzon'un değişik bölgelerinde kanalizasyon eksikliğinden kaynaklanan kötü kokuları ortadan kaldırdıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ayrıca yağmur yağdığında özellikle alt kotlarda ciddi su baskınları oluyor. Bütünüyle bu yağmur suyu çalışmasıyla onu ortadan kaldırmış oluyoruz. Yine insanlarımızın telekomünikasyon ihtiyacını çok daha iyi şekilde, kaliteli ve konforlu bir şekilde karşılayacak altyapı tamamlanmış oluyor. Aynı zamanda bize akıllı şehir uygulamalarında temel oluşturacak bir altyapı çalışması bu. 'Beşi bir yerde' diyoruz. Bütün altyapı çalışmaları böylece tamamlanmış oluyor."

Vatandaşların da çalışmaları anlayışla karşılayarak kendilerine destek olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Zor bir iş. Şu anda Meydan'da yani Trabzon'un kalbinde çalışıyoruz. Bu pandemi birçok anlamda olumsuzluklar yaşattı ama biz altyapı çalışmalarına süratle girerek insanlarımız evdeyken, hafta sonları sokağa çıkma yasağı varken, özellikle şehrin kalbinde, merkezinde bu çalışmalara ağırlık verdik. İnşallah nisan sonlarına doğru da Meydan bölgesindeki bu altyapı çalışmalarını tamamlayarak çıkmış olacağız. Vatandaşlarımız epey sıkıntılar yaşadı. Esnafımızın hakeza, bu çalışmalar sırasında şüphesiz sıkıntıları oldu ama memnuniyetle ifade etmek gerekirse insanlarımız bu altyapının önemini, ehemmiyetini biliyorlar, bunun farkındalar. O nedenle çok fazla şikayet, serzeniş duymadık. 'Yeter ki siz bir an önce bu işi yapın, biz bu sıkıntıyı çekeriz' diyorlar. Bütün vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum."

"Bir bütün olarak baktığınızda yaklaşık 400 milyon liralık bir maliyetten bahsediyoruz"

Zorluoğlu, çalışmaların bir kısmının AB tarafından finanse edildiğini belirterek, "Projenin yüzde 60'ını AB kaynaklı finansmandan yararlanarak karşılıyoruz. Bu da yaklaşık 16 milyon avro. Geri kalan yüzde 40'ın yüzde 25'ini biz Büyükşehir Belediyesi olarak, yüzde 15'ini de Çevre Şehircilik Bakanlığından karşılıyoruz. Bu sadece altyapı yatırımıyla ilgili. Bunun tabii bir de kırdığınız, bozduğunuz yerlerin üst yapısını, kaldırımlarını, betonunu, asfaltını, peyzajını yapmanız gerekiyor. Bir bütün olarak baktığınızda yaklaşık 400 milyon liralık bir maliyetten bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay