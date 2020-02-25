Trabzon'da belediye otobüsleri ilaçlanarak dezenfekte ediliyor

25.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:31

Trabzon'da belediye otobüslerinin ilaçlanarak dezenfekte edildiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha hijyenik ortamda seyahat etmeleri için temizlik ve dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin mevsimsel ve bulaşıcı hastalıkları dikkate aldığı aktarılan açıklamada, "Mevsimsel ve bulaşıcı hastalıkları dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sıklıkla kullandığı otobüslerin iç ve dış temizliğini her gün rutin olarak yaparken, 15 günde bir ise ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürütüyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada, toplum sağlığının korunmasına her alanda özel önem verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ortak kullanım alanlarında sadece rutin temizlik yapılması yeterli olmadığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun talimatları ile artık tüm otobüslerimizi ayda iki kez ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Böylece otobüslerimizde halk sağlığı aleyhine oluşabilecek durumları ortadan kaldırıyoruz."

Kaynak: AA