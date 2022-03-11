Trabzon'da bazı ilçelerde eğitime ara verildi - Haberler

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Trabzon'da bazı ilçelerde eğitime ara verildi

AA - Gazi Nogay - Güncel
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Trabzon'da bazı ilçelerde eğitime ara verildi

Trabzon'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verildi.

ŞALPAZARI, TRABZON (AA) - Trabzon'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları dolayısıyla Şalpazarı ve Tonya ilçelerindeki tüm okullarda eğitime, Ortahisar ve Köprübaşı ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Akçaabat ilçesinde yüksek mahallelerde bulunan ilk ve ortaokullar ile 5 okul, Araklı ilçesindeki 4 okul, Maçka ilçesindeki 3 okul, Yomra ilçesindeki 4 okul, Sürmene ilçesindeki 2 okulda da eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, Sürmene ve Yomra ilçelerindeki bazı okullardaki taşımalı eğitime de ara verildiği kaydedildi.

AA / Gazi Nogay - Güncel

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