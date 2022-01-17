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Trabzon'da bazı ilçelerde eğitime ara verildi

Trabzon'da bazı ilçelerde eğitime ara verildi
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen aranın uzatıldığı bildirildi.

ŞALPAZARI, TRABZON (AA) - Trabzon'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen aranın uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

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AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

Şalpazarı, Akçaabat, Trabzon, kar, Güncel, Haber

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