Trabzon'da bayram öncesi uyuşturucuya geçit yok
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Trabzon'da bayram öncesi uyuşturucuya geçit yok

Trabzon'da bayram öncesi uyuşturucuya geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da bayram öncesi uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır hale getirilmiş bonzai ele geçirildi.

Trabzon'da bayram öncesi uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır hale getirilmiş bonzai ele geçirildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ortahisar ilçesinde Erdoğdu Mahallesi'nde narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmasında satışa hazır halde uyuşturucu satıcısıyla birlikte ele geçirildi.

Polis ekipleri, A.S. isimli şahsın üzerinde yaptıkları aramada, 6 parça halinde, şeffaf poşet içerisinde, eşit ağırlıkta tartılarak satışa hazır hale getirilmiş, toplam ağırlığı 25,88 gram olan, bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid maddesi buldu. Polis merkezine getirilen şahıs hakkında soruşturma açıldı.

Trabzon Emniyeti'nden yapılan açıklamada ise, "Vatandaşlarımızı zehirlemek ve topluma yararlı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini engellemek isteyen tüm odaklara karşı mücadelemiz, siz kıymetli vatandaşlarımızdan aldığımız moral, güç ve teveccühle devam edecektir" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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