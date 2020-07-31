Trabzon'da bayram namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı
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Trabzon'da bayram namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı

Trabzon'da vatandaşlar, bayram namazını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Trabzon'da bayram namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı
31.07.2020 07:57 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:06

Trabzon'da vatandaşlar, bayram namazını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Sabah erken saatlerde maskelerini takarak Ortahisar ilçesinde bulunan Ortahisar Fatih Büyük Camisi'ne gelenler, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Bazı kişiler ise namazlarını cami bahçesinde yanlarında getirdikleri seccade üzerinde kıldı.

Namazın ardından cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı.

Kaynak: AA

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