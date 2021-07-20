Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde bayram namazı kılındı
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Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde bayram namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Caminin dış görünümü Avludaki vatandaşlar Cami içinden görünüm İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından verilen vaaz Kurban BAyramı namazının kılınması Namaz sonrası cami avlusu Hatay'da vatandaşlar, bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

Caminin dış görünümü

Avludaki vatandaşlar

Cami içinden görünüm

İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından verilen vaaz

Kurban BAyramı namazının kılınması

Namaz sonrası cami avlusu Hatay'da vatandaşlar, bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

Vatandaşlar, camiye sığmayınca iç ve dış avlularda yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde bayram namazını kıldı.

İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi.

Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde bayram namazı kılındı
Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde bayram namazı kılındı
Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde bayram namazı kılındı
Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde bayram namazı kılındı
Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde bayram namazı kılındı
Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde bayram namazı kılındı
Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde bayram namazı kılındı
Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde bayram namazı kılındı
Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde bayram namazı kılındı
Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde bayram namazı kılındı
Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde bayram namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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