Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde bayram namazı kılındı
Caminin dış görünümü Avludaki vatandaşlar Cami içinden görünüm İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından verilen vaaz Kurban BAyramı namazının kılınması Namaz sonrası cami avlusu Hatay'da vatandaşlar, bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.
Caminin dış görünümü
Avludaki vatandaşlar
Cami içinden görünüm
İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından verilen vaaz
Kurban BAyramı namazının kılınması
Namaz sonrası cami avlusu Hatay'da vatandaşlar, bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.
Vatandaşlar, camiye sığmayınca iç ve dış avlularda yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde bayram namazını kıldı.
İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak