Trabzon'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
TRABZON (AA) - Trabzon'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen 28 K 5607 plakalı tır, kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede kontrollü sağlanan ulaşım, tırın çekici yardımıyla kaldırılması sonucu normale döndü.