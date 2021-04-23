Trabzon'da bando takımından üstü açık otobüsle konser
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Trabzon'da bando takımından üstü açık otobüsle konser

Trabzon'da bando takımından üstü açık otobüsle konser
Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN - Haberler | Güncel

TRABZON Büyükşehir Belediyesi Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, üstü açık otobüsle sokaklarda tur atarak konser verdi.

TRABZON Büyükşehir Belediyesi Bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, üstü açık otobüsle sokaklarda tur atarak konser verdi. Kent sakinleri ve çocuklar, balkonlarından coşkuyla izlediği etkinliğe bayrak sallayarak alkışlarla eşlik etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi. Bando takımı tarafından Ortahisar ilçesinin mahallelerinde üstü açık gezici otobüsle verilen konser ilgi ile izlendi. Seslendirilen marş ve müziklere evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik edenler, eğlenceli anlar yaşadı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalanlar ise ilgiyle izlediği konseri cep telefonu kameraları ile kaydetti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Pandemi dolayısıyla ne yazık ki bu yıl 23 Nisan programları gerçekleştiremedik. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak evlerindeki vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza moral olsun diye mahallelerimizde bando konserleri ve animasyon gösterileri düzenledik. 23 Nisan coşkusunu bir nebze de olsa da yaşatmak adına verdiğimiz konserlerden halkımızın çok memnun kaldığını gözlemlememiz de bizi ayrıca mutlu etti" dedi.


Trabzon'da bando takımından üstü açık otobüsle konser
Trabzon'da bando takımından üstü açık otobüsle konser
Trabzon'da bando takımından üstü açık otobüsle konser

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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