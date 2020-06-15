HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Trabzon'da balıkçı tezgahları boş kaldı

Trabzon'da balıkçı tezgahları boş kaldı Korona virüs salgını, havaların sıcak olması ve balıkların havyar dökme zamanı üst üste gelince balıkçı esnafı zor günler yaşamaya başladı Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından kıyı balıkçıların getirdiği balıklarla ayakta durmaya...

15.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:58

Trabzon'da balıkçı tezgahları boş kaldı

Korona virüs salgını, havaların sıcak olması ve balıkların havyar dökme zamanı üst üste gelince balıkçı esnafı zor günler yaşamaya başladı

TRABZON - Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından kıyı balıkçıların getirdiği balıklarla ayakta durmaya çalışan balıkçı esnafı bu günlerde iş hayatlarında en kötü dönümlerini yaşıyorlar.

Artan hava sıcaklığı, balıkların havyar dökmesi ve Korona virüsü salgını dolayısıyla bugünlerde zor günler geçiren çoğu balıkçı esnafı yaşanan bu olumsuzluklar yüzünden tezgahlarını açmıyor.

Trabzon Balık Halinde bir çok tezgahın boş ve kapalı olduğu gözlenirken, açık olan tezgahlarda ise eskiye nazaran az miktarda balıklara rastlanıyor.

Balıkçı esnaflarından Münir Yılmaz, yaşanan olumsuzluklar yüzünden zor günler geçirdiklerini belirterek "Yaz sezonu olduğu için balık çok az. Genelde istavrit ve barbun gibi balıklar geliyor. Bu balıklar da şu anda havyar döküyor. Az miktarda olduğundan satışlar da durgun. Hava sıcaklığı da müşteriyi olumsuz etkiliyor. Yılın en durgun dönemleri Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları. Geçtiğimiz sezondan umduğumuzu bulamadık ne hamsi de ne palamutta istenilen istikrar olmadı. Sarıkanat, Çinekop hiç olmadı. Korona virüsü de nasıl diğer esnafları etkilediyse bizi de olumsuz etkiledi. Balık az olduğu için çoğu esnaf dükkanını açmadı. Havalarda genelde sıcak, balık soğuk havada tercih edildiği için satışlarımız olumsuz etkilendi" dedi.

Emin Avcı isimli balıkçı esnafı ise yaptığı açıklamada "Şu an balık çok az. Havalar sıcak olduğu için müşterimiz de pek yok. Her sene bu aylarda genelde böyle olur. Korona virüsü diğer sektörleri etkilediği gibi bizi de olumsuz etkiledi. Şu anda Barbun, İstavrit geliyor. Mezgit ise çok az geliyor. Zaten satış da yok havalarda sıcak. Genelde kültür balıkları daha ağırlıklı diyebiliriz. Hava sıcak olduğu için onlar da satılmıyor. Bizim işimiz genelde kışın olur yazın pek olmaz" diye konuştu.

Gökmen Aydın da işlerin Korona virüsünden dolayı durgun olduğunu ifade ederek "İşlerimiz şu an Korona virüsünden dolayı durgun. Yaz sezonu olduğu için balık da pek yok. Bizim için en kötü sezon bu zamanlar. Tezgahlarımızda genelde İstavrit, Barbun, Levrek, Çupra, İspari ve Kötek gibi balıklar var. İstavrit ve Barbun 30 TL, Levrek 35 TL, İspari 25 TL. Fiyatlar uygun ancak müşteri yok. Korona virüsü, balıkların havyar dökme zamanı olduğu için işlerimizi olumsuz etkiledi. Vatandaş Korona virüsünden dolayı evinden çıkmıyor çıksa balığını alacak" şeklinde konuştu.

Trabzon'da balıkçı tezgahları boş kaldı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Ekonomi
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Ekonomi
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor Ekonomi
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Ekonomi
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar Ekonomi
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Ekonomi
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Fahrettin Koca Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Ezgi Eyüboğlu Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Caner Erkin Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Trabzon'da balıkçı tezgahları boş kaldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 15:14:54. #1.15#
title