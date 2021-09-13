Trabzon'da balık tezgahlarında palamut ve istavrit bolluğu yaşanıyor - Haberler Ekonomi
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Trabzon'da balık tezgahlarında palamut ve istavrit bolluğu yaşanıyor

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Ekonomi
Trabzon'da balık tezgahlarında palamut ve istavrit bolluğu yaşanıyor

Doğu Karadeniz'de av yasağının ardından denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut ve istavritle kıyıya döndü.

Doğu Karadeniz'de av yasağının ardından denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut ve istavritle kıyıya döndü.

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de yeni sezonu açan balıkçıların yüzünü palamut ve istavrit güldürüyor. Trabzon Balık Pazarı'nda istavritin kilogramı 7,5-10, palamudun ise tanesi 10-15 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Vatandaşların ilgisiyle balık tezgahlarında yaşanan hareketliliğin ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor. Balıkçılar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle avlanmanın artacağını, fiyatların da düşeceğini ön görüyor.

Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, AA muhabirine, ilerleyen günlerde palamudun daha da bollaşmasını beklediklerini söyledi.

Fiyatların düşmesiyle istavrit ve palamuda ilginin arttığını belirten Bektaşoğlu, "Avlanma çoğalınca fiyatlar daha da düşecek. İstavrite daha fazla ilgi var ama palamut çoğalınca daha da ilgi göreceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Örseloğlu ise av yasağının bitmesinin ardından yaptıkları satıştan memnun olduklarını dile getirdi.

Havalar sıcak olmasına rağmen avlanmanın iyi olduğunu kaydeden Örseloğlu, "Şu anda en çok ilgi gören istavrit, palamut ve hamsi. Fiyatlar şu anda gayet makul durumda. Palamut birkaç gün önce tanesi 35 liradan satılıyordu. Vatandaşın ilgisi sıcaklıklara rağmen iyi durumda. Sıcaklıklar düşmeye başladığı zaman insanlar balığa daha fazla ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Trabzon'da balık tezgahlarında palamut ve istavrit bolluğu yaşanıyor

Trabzon'da balık tezgahlarında palamut ve istavrit bolluğu yaşanıyor

Trabzon'da balık tezgahlarında palamut ve istavrit bolluğu yaşanıyor

Trabzon'da balık tezgahlarında palamut ve istavrit bolluğu yaşanıyor

AA / Hakan Burak Altunöz - Ekonomi Haberleri
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Haber: Trabzon'da balık tezgahlarında palamut ve istavrit bolluğu yaşanıyor - Haberler Ekonomi
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