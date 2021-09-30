Trabzon'da balık fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da balık fiyatları

AA / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi
Trabzon'da balık fiyatları

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 25-30 liradan satılıyor.

TRABZON (AA) - Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 25-30 liradan satılıyor.

Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(Lira)

EN YÜKSEK

(Lira)

Hamsi25,0030,00
İstavrit10,0015,00
Palamut (tane)25,0030,00
Çupra45,0050,00
Barbunya30,0040,00
Mezgit15,0050,00
Somon45,0050,00
Levrek55,0060,00
Lüfer45,0050,00

AA / Gazi Nogay - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Vladimir Putin Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Mehmet Topal Mustafa Denizli Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzon'da balık fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:29:13. #1.17#