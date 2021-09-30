Trabzon'da balık fiyatları
AA / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi
Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 25-30 liradan satılıyor.
TRABZON (AA) - Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 25-30 liradan satılıyor.
Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(Lira)
|EN YÜKSEK
(Lira)
|Hamsi
|25,00
|30,00
|İstavrit
|10,00
|15,00
|Palamut (tane)
|25,00
|30,00
|Çupra
|45,00
|50,00
|Barbunya
|30,00
|40,00
|Mezgit
|15,00
|50,00
|Somon
|45,00
|50,00
|Levrek
|55,00
|60,00
|Lüfer
|45,00
|50,00
AA / Gazi Nogay - Ekonomi Haberleri
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