Trabzon'da balık fiyatları
12.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:29
Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 15-20 liradan satıldı.
Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 15-20 liradan satıldı.
Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(Lira)
|EN YÜKSEK
(Lira)
|Hamsi
|15,00
|20,00
|Çupra
|35,00
|40,00
|Mezgit
|15,00
|25,00
|Somon
|25,00
|35,00
|Levrek
|50,00
|55,00
|Alabalık
|25,00
|30,00
|İstavrit
|15,00
|20,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay
Haber Yorumları
500