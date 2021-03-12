Trabzon'da balık fiyatları
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Trabzon'da balık fiyatları

12.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:29
Trabzon'da balık fiyatları

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 15-20 liradan satıldı.

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 15-20 liradan satıldı.

Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(Lira)

EN YÜKSEK

(Lira)

Hamsi 15,00 20,00
Çupra 35,00 40,00
Mezgit 15,00 25,00
Somon 25,00 35,00
Levrek 50,00 55,00
Alabalık 25,00 30,00
İstavrit 15,00 20,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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