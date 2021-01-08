Trabzon'da balık fiyatları
08.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:22
Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10 - 15 liradan satıldı.
Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10 - 15 liradan satıldı.
Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(Lira)
|EN YÜKSEK
(Lira)
|Hamsi
|10,00
|15,00
|İstavrit
|15,00
|20,00
|Sargan
|20,00
|25,00
|Çupra
|35,00
|40,00
|Barbunya
|25,00
|35,00
|Çinekop
|25,00
|40,00
|Sarıkanat
|40,00
|50,00
|Mezgit
|25,00
|35,00
|Somon
|35,00
|45,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay
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