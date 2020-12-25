Trabzon'da balık fiyatları
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Trabzon'da balık fiyatları

25.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:38
Trabzon'da balık fiyatları

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10-15 liradan satışa sunuldu.

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10-15 liradan satışa sunuldu.

Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(Lira)

EN YÜKSEK

(Lira)

Hamsi 10,00 15,00
Sargan 25,00 30,00
Çupra 40,00 50,00
Barbunya 25,00 30,00
Çinekop 25,00 40,00
Sarıkanat 40,00 50,00
Mezgit 20,00 25,00
Somon 35,00 40,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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