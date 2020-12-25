Trabzon'da balık fiyatları
25.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:38
Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10-15 liradan satışa sunuldu.
Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10-15 liradan satışa sunuldu.
Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(Lira)
|EN YÜKSEK
(Lira)
|Hamsi
|10,00
|15,00
|Sargan
|25,00
|30,00
|Çupra
|40,00
|50,00
|Barbunya
|25,00
|30,00
|Çinekop
|25,00
|40,00
|Sarıkanat
|40,00
|50,00
|Mezgit
|20,00
|25,00
|Somon
|35,00
|40,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay
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