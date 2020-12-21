Trabzon'da balık fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzon'da balık fiyatları

21.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:00
Trabzon'da balık fiyatları

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 15-20 liradan satışa sunuldu.

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 15-20 liradan satışa sunuldu.

Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(Lira)

EN YÜKSEK

(Lira)

Hamsi 15,00 20,00
Sargan 25,00 30,00
Çupra 40,00 50,00
Barbunya 20,00 25,00
Çinekop 25,00 40,00
Sarıkanat 40,00 50,00
Mezgit 15,00 20,00
Somon 30,00 40,00
Sarıkanat 20,00 25,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ziya Selçuk Engin Altay Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Demet Akalın Şevket Çoruh Birkan Sokullu
Spor Vitor Hugo Çağdaş Atan Samet Aybaba Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da balık fiyatları | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:00:38. #1.15#
title