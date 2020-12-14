Trabzon'da balık fiyatları
14.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:14
Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10-25 liradan satışa sunuldu.
Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10-25 liradan satışa sunuldu.
Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(Lira)
|EN YÜKSEK
(Lira)
|Hamsi
|10,00
|25,00
|İstavrit
|15,00
|35,00
|Sargan
|30,00
|35,00
|Palamut (tane)
|20,00
|30,00
|Barbunya
|25,00
|50,00
|Çinekop
|40,00
|50,00
|Sarıkanat
|50,00
|60,00
|Mezgit
|25,00
|60,00
|Somon
|30,00
|35,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay
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