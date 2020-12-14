Trabzon'da balık fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzon'da balık fiyatları

14.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:14
Trabzon'da balık fiyatları

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10-25 liradan satışa sunuldu.

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10-25 liradan satışa sunuldu.

Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(Lira)

EN YÜKSEK

(Lira)

Hamsi 10,00 25,00
İstavrit 15,00 35,00
Sargan 30,00 35,00
Palamut (tane) 20,00 30,00
Barbunya 25,00 50,00
Çinekop 40,00 50,00
Sarıkanat 50,00 60,00
Mezgit 25,00 60,00
Somon 30,00 35,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

İlgili Haberler

Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yolcu azaldı, rekabet doğdu, bilet fiyatları düştü
Yolcu azaldı, rekabet doğdu, bilet fiyatları düştü
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Engin Altay Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Defne Samyeli Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Serdar Aziz Çağdaş Atan Fatih Terim Kylian Mbappe
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da balık fiyatları - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:19:18. #1.15#
title