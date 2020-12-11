Trabzon'da balık fiyatları
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Trabzon'da balık fiyatları

11.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:44
Trabzon'da balık fiyatları

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10-15 liradan satışa sunuldu.

Trabzon balık halinde hamsinin kilogramı 10-15 liradan satışa sunuldu.

Halde satılan balık çeşitleri ve fiyatları şöyle:

CİNSİ (KG/TL)

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK

Hamsi 10,00 15,00
İstavrit 25,00 35,00
Sargan 30,00 35,00
Palamut (tane) 20,00 25,00
Barbunya 25,00 50,00
Çinekop 40,00 50,00
Sarıkanat 50,00 60,00
Mezgit 25,00 50,00
Somon 30,00 35,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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