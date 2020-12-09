Trabzon'da balık fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzon'da balık fiyatları

09.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:22
Trabzon'da balık fiyatları

Trabzon balık halinde hamsi kilogramı 10-20 liradan satışa sunuldu.

Trabzon balık halinde hamsi kilogramı 10-20 liradan satışa sunuldu.

Halde satılan balık çeşitleri ve fiyatları şöyle:

CİNSİ (KG/TL)

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK

Hamsi 10,00 20,00
İstavrit 15,00 20,00
Sargan 30,00 35,00
Palamut (tane) 25,00 35,00
Barbunya 40,00 50,00
Çinekop 40,00 50,00
Sarıkanat 50,00 60,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

İlgili Haberler

Lokantalara gelen kısıtlama balık fiyatlarını düşürdü
Lokantalara gelen kısıtlama balık fiyatlarını düşürdü
- (Özel) 2. el araç fiyatları gibi yedek parça fiyatları da yükseldi- Sıfır otomobil parçası ...
- (Özel) 2. el araç fiyatları gibi yedek parça fiyatları da yükseldi- Sıfır otomobil parçası ...
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Ersoy Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öner Erkan Yıldız Tilbe Perihan Savaş İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da balık fiyatları - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:26:00. #1.14#
title