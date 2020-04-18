Trabzon'da balık fabrikasının soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan bir balık fabrikasının soğuk hava deposunda bugün akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan bir balık fabrikasının soğuk hava deposunda bugün akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesinde özel bir şirkete ait balık fabrikasının soğuk hava deposunda bugün akşam 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kütlesi kapladı. Yangına ilk olarak fabrika çalışanları ile Çarşıbaşı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye çevre ilçelerden ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yaklaşık 3 saatin ardından yangın kontrol altına alınırken, yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Emniyet Müdürü Metin Alper yangın yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldılar. - TRABZON

Kaynak: İHA