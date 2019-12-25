Trabzon'da bahçe temizliği sırasında örtü yangınlarına sebebiyet veren 7 kişi hakkında hukuki işlem...

25.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:08

Trabzon'da önceki akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınlarına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 7 kişi hakkında 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek' suçundan hukuki işlem yapıldığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Trabzon'da 2 gündür süren örtü yangınları ile mücadele sürerken, bahçe ve fındıklık temizliği sırasında yaktıkları ateşlerle yangına sebebiyet verdikleri belirlenen 7 kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı. 7 kişi bulundukları yerlerde adli makamlara çağrılarak haklarında 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek' suçundan işlem yapıldı. İfadelerinin alınmasının ardından şahıslar serbest bırakıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA