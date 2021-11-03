TRABZON'DA BACA TEMİZLİĞİNİ ARTIK ŞİRKETLER YAPABİLECEK

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği doğrultusunda çıkarılan 'Baca ve Yağlı Kanal Temizliği Yönetmeliği'ne göre Trabzon sınırları içerisinde bulunan özel şirketlerin baca ve yağlı kanal temizliği yapabilmelerinin önü açıldı.

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAŞVURULMASI GEREKİYOR

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Özel şirketlerin baca ve yağlı kanal temizliği yapabilmeleri için, İtfaiye Dairesi Başkanlığına başvurarak istenilen belgeleri hazır etmeleri ve gerekli eğitimleri almaları gerekmektedir. Bu şekilde, bina yöneticileri ve mal sahiplerinin sorumluluğunda olan ve yılda en az iki kere yapılması gereken baca temizliği işleminin yaygınlaştırılması, 2020 yılında oluşan 1854 yangının %12 yani 233 adedinin çıkma sebebi olan baca kaynaklı yangınların önüne geçilebilmesi ve bu alanda yapılan düzenlemeyle özel sektörün teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. İlgili yönetmeliklere göre katı-sıvı yakıt bina ve tesislerde bacaların yılda en az iki kere, odun ve kömürlü yakıtlı bina ve tesislerde ise boruların ayda bir bacaların ise ayda iki kere temizlenmesi yasal bir zorunluluktur. "

EĞİTİMLERİN ARDINDAN YETKİ VERİLECEK

"Şirketlerin bu düzenlemeye göre gerekli personel, araç ve ekipmanı hazır etmeleri ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Kontrollerin yapılması ve eğitimlerin verilmesinin ardından ilgili firma baca ve yağlı kanal temizliği yapması için yetkilendirilecektir. Bu yetki belgesi bir kereye mahsus olmak üzere 5 yıl için verilecek olup her yıl şirketlerin gerekli yeterliliği sağlayıp sağlamadığının kontrolü yapılarak, belgelere ücret karşılığı vize işlemi gerçekleştirilecektir. Özellikle sanayi tesislerinin, restoranların, konutların baca ve yağlı kanallarının kalorifer yakma dönemi öncesi ve sonrasında temizlenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal ve güvenliği açısından son derece önemli olup bu düzenlemenin şehir genelinde uygulanması titizlikle takip edilecektir. "

TARİH : 03. 11. 2021

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