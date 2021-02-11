Trabzon'da Azerbaycanlı hastaya otolog kök hücre nakli yapıldı

Trabzon'da, Azerbaycan'dan gelen kanser hastasına Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde otolog kök hücre naklinin yapıldığı bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye sağlık taraması için gelen Azerbaycan vatandaşı Rashad Aliyev'e (42) İstanbul'daki bir sağlık kuruluşundaki tetkiklerinin ardından bir kanser çeşidi olan "Multipl Miyelom" tanısı konulduğu belirtildi.

Açıklamada, tedavi olabileceği merkez arayışına giren hastanın, hastalığın tedavisi için dünyada belli merkezlerde yapılan otolog kök hücre nakli için KTÜ Farabi Hastanesi Hematoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sönmez'i tercih ettiği aktarıldı.

Hastanede otolog kök hücre naklinin başarıyla gerçekleştirildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Multipl Miyelom, bir çeşit beyaz kan hücresi olan plazma hücrelerinde başlayan kanser çeşididir ve plazma hücreli kanserlerin en sık görülen türlerinin başında gelmektedir. Otolog kök hücre nakli, hastanın sağlıklı kök hücrelerinin kemoterapi öncesi alındıktan sonra saklanarak kemoterapi sonrası hasta olan kemik iliğinin ortadan kaldırılması, akabinde yeniden hastaya verilmesi olarak tanımlanabilir. Bu tedavi, yüksek teknoloji, çok hassas steril koşullar ve uzman bir ekiple gerçekleştirilebilmektedir. Tedavi sırasında 20-25 gün hasta bir odanın içinde dış etkenlerden tamamen soyutlanmış bir şekilde bulunmaktadır."

Açıklamada, KTÜ Farabi Hastanesinin sağlık turizmi konusunda bölge ülkelerinin insanlarına birçok alanda çözüm sunan ve her geçen gün uluslararası hastane olma yolunda kararlı adımlarla ilerlediği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay