Trabzon'da Azerbaycanlı hastaya otolog kök hücre nakli yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon'da Azerbaycanlı hastaya otolog kök hücre nakli yapıldı

11.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:30
Trabzon'da Azerbaycanlı hastaya otolog kök hücre nakli yapıldı

Trabzon'da, Azerbaycan'dan gelen kanser hastasına Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde otolog kök hücre naklinin yapıldığı bildirildi.

Trabzon'da, Azerbaycan'dan gelen kanser hastasına Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde otolog kök hücre naklinin yapıldığı bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye sağlık taraması için gelen Azerbaycan vatandaşı Rashad Aliyev'e (42) İstanbul'daki bir sağlık kuruluşundaki tetkiklerinin ardından bir kanser çeşidi olan "Multipl Miyelom" tanısı konulduğu belirtildi.

Açıklamada, tedavi olabileceği merkez arayışına giren hastanın, hastalığın tedavisi için dünyada belli merkezlerde yapılan otolog kök hücre nakli için KTÜ Farabi Hastanesi Hematoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sönmez'i tercih ettiği aktarıldı.

Hastanede otolog kök hücre naklinin başarıyla gerçekleştirildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Multipl Miyelom, bir çeşit beyaz kan hücresi olan plazma hücrelerinde başlayan kanser çeşididir ve plazma hücreli kanserlerin en sık görülen türlerinin başında gelmektedir. Otolog kök hücre nakli, hastanın sağlıklı kök hücrelerinin kemoterapi öncesi alındıktan sonra saklanarak kemoterapi sonrası hasta olan kemik iliğinin ortadan kaldırılması, akabinde yeniden hastaya verilmesi olarak tanımlanabilir. Bu tedavi, yüksek teknoloji, çok hassas steril koşullar ve uzman bir ekiple gerçekleştirilebilmektedir. Tedavi sırasında 20-25 gün hasta bir odanın içinde dış etkenlerden tamamen soyutlanmış bir şekilde bulunmaktadır."

Açıklamada, KTÜ Farabi Hastanesinin sağlık turizmi konusunda bölge ülkelerinin insanlarına birçok alanda çözüm sunan ve her geçen gün uluslararası hastane olma yolunda kararlı adımlarla ilerlediği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Buse Varol Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da Azerbaycanlı hastaya otolog kök hücre nakli yapıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 19:35:18. #1.14#
title