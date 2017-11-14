Trabzon'da Ayın Şoförü Ödüllendirildi

Trabzon'un Düzköy ilçesinde ayın şoförü seçilen Engin Akçiçek, ödüllendirildi.



Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (TESOB) yapılan açıklamada, Trabzon'un Düzköy ilçesinde ayın şoförü seçilen Engin Akçiçek'e plaketi ve hediyesinin TESOB Başkanı Metin Kara ile Düzköy Esnaf ve Sanatkarlar ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Baykuş tarafından verildiği belirtildi.



Açıklamada, TESOB tarafından başlatılan uygulama kapsamında 19'uncu ödülün de sahibini bulduğunu işaret edilerek, şöyle denildi:



"Törende Düzköy Haçkalı Baba Minibüsçüler Kooperatifine bağlı çalışan Engin Akçiçek'e plaketini ve hediye altınını TESOB Başkanı Metin Kara ile Düzköy Esnaf ve Sanatkarlar ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Baykuş verdi. Ayrıca projeye katkılarından dolayı Düzköy Haçkalı Baba durak başkanı Sebahattin Serdar'a da plaket takdim edildi. TESOB Başkanı Metin Kara, ayrıca odayı ziyareti anısına Başkan Mustafa Baykuş'a kahve fincanı hediye etti. TESOB Danışmanı Ahmet Dursun Yılmaz ve Denetim Müdürü Yakup Çil'in de katıldığı törenin ardından Engin Akçiçek"in aracına ayın şoförü çıkartmaları yapıştırıldı."