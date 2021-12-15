Trabzon'da ayakkabı tabanına gizlenmiş 250 gram eroin bulundu - Haberler
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Trabzon'da ayakkabı tabanına gizlenmiş 250 gram eroin bulundu

Trabzon'da ayakkabı tabanına gizlenmiş 250 gram eroin bulundu
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da yabancı uyruklu 2 zanlının üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş 255,68 gram eroin ele geçirildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da yabancı uyruklu 2 zanlının üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş 255,68 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, batı illerinden Trabzon'a otobüsle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine yabancı uyruklu E.G. ve P.H. takibe alındı.

Otobüsten inen şüphelilerin üst aramasında, ayakkabılarının tabanına gizlenmiş 255,68 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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