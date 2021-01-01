Trabzon'da ay ışığında seyrine doyumsuz manzara

TRABZON'da sahilde ay ışığının deniz yüzeyine yansıyan görüntüsü, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Trabzon, salgın tedbirleri kapsamında dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe büründü. Kısıtlamada boş kalan kentte, özellikle sokak ışıklarının ve gece aydınlatılan tarihi yapıların oluşturduğu renklilik ayrı bir görsellik sundu. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Uzunsokak, Maraş, Kunduracılar ve Kemeraltı caddelerinde ışığın boş sokaklara yansımasıyla, güzel görüntüler oluştu. Bazı bölgelerde tarihi binaların silueti, süs havuzlarına yansıdı. Karadeniz semalarında ay seyirlik görüntüler oluşturdu. Sahilde, ay ışığının deniz üzerinde yansıyan görüntüsü, fotoğraf karelerine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN