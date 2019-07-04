Trabzon'da avukat önce hastanelik oldu sonra cezaevine girdi

Trabzon'da, hakkında yakalama kararı bulunan avukat Muhammet Sarıhan, karıştığı kavga sonrası getirildiği hastanede yapılan GBT sorgusunda arandığı ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine kondu.

Ortahisar ilçesine bağlı kentin en işlek yerlerinden Uzunsokak'ta meydana gelen olayda, hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan yakalama kararı bulunan avukat Muhammet Sarıhan, daha önceden aralarında anlaşmazlık olduğu bir grupla tesadüf eseri karşılaştı. Grubun saldırısına uğrayan Sarıhan, yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Sarıhan'ın ifadesine başvuran polis ekipleri, Sarıhan'a Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada Sarıhan'ın Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık olarak yargılandığı birden fazla dosyadan dolayı arandığı ortaya çıktı. Yapılan tedavinin ardından savcılığa sevk edilen Sarıhan, Trabzon Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosuna getirildi. Buradan Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Sarıhan, hakkındaki suçlamalardan dolayı mahkeme tarafından 15 bin lira para cezasına çarptırıldı. Sarıhan'ın bu parayı ödememesi durumunda ise tutuklanarak ceza evine gönderilmesine karar verildi.

Parayı ödeyemeyen avukat Muhammet Sarıhan, ceza evine gönderilmek üzere Trabzon Adliye'sinin çıkışına getirildi. Adliyede bulunan Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, bir süre Sarıhan ile konuştuktan sonra adliyenin arka kapısından çıkarılarak Beşikdüzü T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Vekalet ücretini almış ama...

Öte yandan, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bu sabah görülen bir davada Sarıhan hakkında zorla getirme kararı bulunduğu ancak davanın 7. celsesi olmasına rağmen duruşmaların hiçbirine katılmayarak ifade vermediği ortaya çıktı. Söz konusu davada, F.Ö. adlı vatandaşın Sarıhan'a 2014 yılında iş hukukuyla alakalı bir konuda vekalet verdiği, Sarıhan'ın F.Ö.'den bin 100 lira para almasına rağmen davayı açmadığı ve F.Ö.'nün kendisinden şikayetçi olarak dava ettiği öğrenildi.

Sabah firari akşam tutuklu

F.Ö. sabah görülen duruşmaya Sarıhan'ın katılmaması üzerine, "7 celsedir duruşmalara gelip gidiyorum, yakalanmıyor. Artık yakalanmasını istiyorum. Yüzleşmek istiyorum. Devletimiz istediği kişiyi istediği zaman buluyor da bu şahsı nasıl bulamıyor? Ben bununu merak ediyorum." şeklinde beyanda bulunmuştu. F.Ö.'nün mahkemedeki bu beyanından 2 saat sonra kavgaya karışan Muhammet Sarıhan tutuklanarak cezaevine konuldu. - TRABZON

Kaynak: İHA