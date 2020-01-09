Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı
Haberler » Güncel » Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı - Haber

Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı

Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı.

09.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:30
Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı

'da stadının yakıt tankında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde Trabzon Gençlik ve Müdürlüğüne bağlı Söğütlü Atletizm Stadı'nın dış bölümünde bulunan LNG tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Stadın tribünlerine yaklaşık 20 metre uzakta meydana gelen yangını fark eden görevliler, tanka giden vanaları kapatarak itfaiyeye verdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangında yaralanan olmadı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler