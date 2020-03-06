Trabzon'da asırlık zeytin fidanları toprakla buluştu

06.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:08

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığınca Karadeniz Zeytinleri Bahçesini Oluşturma Fidan Dikim Töreni düzenlendi.

Botanik Park'ta gerçekleştirilen törende Karadeniz Bölgesi'nde asırlardır yetiştiği bilinen fakat kaybolmaya yüz tutmuş çeşitli zeytin fidanları toprakla buluştu.

Törene katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Botanik Park'ta, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Zeytin Gen Bankası'ndan temin edilen kadim zeytin çeşitlerinin yer aldığı bahçenin oluşturulduğunu belirtti.

Trabzon, Sinop, Artvin ve Samsun'da, 6 asırdır yetiştiği bilinen 15 zeytin çeşidine ait 41 fidanın yer aldığı zeytin bahçesi oluşturulduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"İleriki dönemlerde bölgede yetiştiği bilinen çeşitlerin tamamının Trabzon Botanik Park'a kazandırılmasını hedefliyoruz. İnşallah burası önümüzdeki yıllarda şehrimiz ve bölgemiz için önemli bir ziyaret merkezi haline gelecek. O zamana kadar bu alanı daha fazla geliştirme noktasında sistematik ve bilimsel bir anlayışla önemli çalışmalar yürüteceğiz."

Kaynak: AA