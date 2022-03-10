Trabzon'da asırlık kıyafetler "Şimal Kadını" defilesiyle sergilendi

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Şimal Kadını" adlı defile beğeniye sunuldu.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde düzenlenen defile öncesi bir konuşma yapan Enstitü Müdürü Sibel Karabina, geçmişi gelecekle buluşturma, ülkenin ve bölgenin kültürel zenginliklerine sahip çıkarak kalıcı hale getirme ve kaybolmaya yüz tutmuş değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Araştırmalarının, Trabzon mimari tasarımları, giyim kültürü, yöresel dokumaları, sandık çeyizleri, kuyumculuk ve gastronomi alanlarındaki çalışmalarla devam ettiğini belirten Karabina, "Bugün sizler için Trabzon ilçelerinde 100-150 yıl öncesine kadar yaklaşabildiğimiz, yöresel kıyafet koleksiyonumuzu tiyatral defile ile harmanladık." dedi.

Karabina, geçmişte ninelerin ve dedelerin giydiği kıyafetleri modernize ederek bugüne uyarladıklarını kaydetti.

Enstitünün moda tasarım ve el sanatları alanlarının iş birliğiyle 6 yıllık çalışmanın ürünü defilede, Akçaabat, Araklı, Düzköy, Şalpazarı gibi ilçelerde kullanılan yöresel giyim, aksesuar ve ev tekstil ürünlerinin replikaları yer aldı.

Defileyi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun eşi Şenay Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu ile çok sayıda katılımcı izledi.

Defile sonunda mankenlerle sahneye çıkan Bakan Özer'in eşi Nebahat Özer, emeği geçen herkese teşekkür etti.