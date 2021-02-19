Trabzon'da aşılama programı hafta sonları da devam ediyor
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Trabzon'da aşılama programı hafta sonları da devam ediyor

19.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:18
Trabzon'da aşılama programı hafta sonları da devam ediyor

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde sürdürülen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmaları programının hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ettiğini bildirdi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde sürdürülen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmaları programının hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ettiğini bildirdi.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, "Değerli halkımız, hafta sonları da hastanelerimizde aşılama programı devam etmektedir. Randevunuzu en yakın hastaneye alarak oluşturulan mesajı gerektiğinde emniyet güçlerine gösterip hastaneye ulaştığınızda aşınızı yapmak üzere biz orada sizi bekliyor olacağız. Toplumsal bağışıklık için her birimizin aşılanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.Birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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