Son dakika! Aşı yaptırmak için sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşa polis yardım etti
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Son dakika! Aşı yaptırmak için sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşa polis yardım etti

15.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:14

Son dakika haber: Trabzon'da yaşayan Kadir Altınbaş, aşı yaptırabilmek için polis ekiplerinden yardım istedi.

Trabzon'da yaşayan Kadir Altınbaş, aşı yaptırabilmek için polis ekiplerinden yardım istedi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, toplumsal bağışıklama için hayata geçirilen aşı programı kapsamında başvuru yapan 67 yaşındaki Altınbaş'ın sağlık ocağına gitmek için 155'i arayarak polis ekiplerinden yardım istediği belirtildi.

Ekiplerin, Altınbaş'ı Ortahisar ilçesindeki evinden alarak, polis aracıyla Değirmendere Aile Sağlığı Merkezi'ne götürerek, aşı yaptırdığı ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü paylaşımında ise "Kadir Altınbaş amca. Hayde uşaklar beni aşıya götürün dedi. Baş üstüne dedik." ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Aşı yaptırmak için sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşa polis yardım etti
Son dakika! Aşı yaptırmak için sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşa polis yardım etti
Son dakika! Aşı yaptırmak için sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşa polis yardım etti
Son dakika! Aşı yaptırmak için sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşa polis yardım etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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