Trabzon'da asayiş uygulamaları Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ve 83 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ve 83 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis merkezleri, yunus timleri ve devriye ekiplerince yapılan denetim ve uygulamalarda, toplam 396 kişi ile 23 park ve bahçe, 4 metruk bina kontrol edildi.

Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve 83 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA