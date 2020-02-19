Trabzon'da asayiş uygulamaları
Trabzon'da vatandaşların huzur ve güvenliği için yapılan denetimlerde kaçak sigara, içki ve tabanca ele geçirildi.
Trabzon'da vatandaşların huzur ve güvenliği için yapılan denetimlerde kaçak sigara, içki ve tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde bir tabanca, 1 şarjör, 24 fişek ve şarjör yakalandı.
Denetimlerde ayrıca üç iş yerinde yapılan kontrollerde 825 paket gümrük kaçağı sigara ile 32 litre kaçak içki yakalandı.
Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.