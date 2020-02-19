Trabzon'da asayiş uygulamaları

19.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:16

Trabzon'da vatandaşların huzur ve güvenliği için yapılan denetimlerde kaçak sigara, içki ve tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde bir tabanca, 1 şarjör, 24 fişek ve şarjör yakalandı.

Denetimlerde ayrıca üç iş yerinde yapılan kontrollerde 825 paket gümrük kaçağı sigara ile 32 litre kaçak içki yakalandı.

Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA