Trabzon'da asayiş olayları Trabzon'da son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında bin 559 kişi hakkında işlem yapıldı.

Trabzon'da son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında bin 559 kişi hakkında işlem yapıldı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında yapılan asayiş denetim ve kontrollerinde, toplam 13 bin 468 kişinin sorgulandığı, 136 yabancı uyruklu şahsın denetim ve kontrolü gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 fişek, 2 kesici delici alet, 5,59 gram esrar maddesi, 25 litre kaçak içki ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirilen açıklamada, Kabahatler Kanunu'ndan 60 kişiye işlem yapıldığı, değişik suçlardan aranan 22 kişinin yakalandığı, kayıp olduğu bildirilen 10 şahsın bulunduğu, kasten yaralama, tehdit, dolandırıcılık, hakaret, taksirle yaralama suçları başta olmak üzere 61 olayın aydınlatılarak 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca, 1 iş yerinde yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine yapılan kontrolde 147 adet oyun pulu, 8 oyun zarı ve 16 deste iskambil kağıdı ele geçirildiği, iş yerinde bulunan toplam 18 kişiye, Umum Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığı, iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise 4 bin 180 araç ve sürücünün kontrol edildiği, 812 araç sürücüsüne ve tescil plakasına toplam 265 bin 379 lira cezai işlem uygulandığı, çevreye rahatsızlık veren, gürültü çıkaran, abartı egzoz kullanan 17 sürücüye ise trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği aktarıldı.

Emniyet kemeri denetiminde 17, motosiklet denetimlerinde 11, yolcu taşıyan araç denetiminde 82, yük taşımacılığı yapan araçların denetiminde 57, alkol denetimlerinde 1, radarlı hız denetiminde ise 328 sürücüye işlem yapıldığı, 45 aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yapılan uygulamalarda ise Ortahisar ilçesinde kaçak etil alkol satışı yaptığı tespit edilen iki ayrı adreste yapılan aramada 977 litre etil alkol ele geçirildiği, şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.l

Kaynak: AA