Trabzon'da asayiş denetimlerinde 8 şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'da gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 8 şüpheli yakalandı.
12.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:46
Trabzon'da gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 8 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşın huzur ve güvenliği için il genelinde denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 30 fişek, kurusıkı tabanca ve 25,67 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA