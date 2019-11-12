Trabzon'da asayiş denetimlerinde 8 şüpheli gözaltına alındı
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Trabzon'da asayiş denetimlerinde 8 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 8 şüpheli yakalandı.

12.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:46
Trabzon'da asayiş denetimlerinde 8 şüpheli gözaltına alındı

'da gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl ekiplerince, vatandaşın huzur ve güvenliği için il genelinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 30 fişek, kurusıkı tabanca ve 25,67 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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